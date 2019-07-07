رياضة | رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع سيدريك يامبيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع سيدريك يامبيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، اليوم الأحد، مع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري قادمًا من نادى ديجون الفرنسي.

وتجاوز اللاعب الفحص الطبي اليوم الأحد، ليتم توقيع العقد النهائي لمدة 3 مواسم قادمة. ويلعب صاحب الـ 28 عامًا في مركز قلب الدفاع وسبق وأن لعب لأندية "بوردو وأبويل القبرصي". وشارك يامبيري في 38 مباراة رفقة نادي ديجون الموسم المنصرم، بواقع 3253 دقيقة، دون تسجيل أهداف.

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