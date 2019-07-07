انيست أندرياننتنينة رجل مباراة مدغشقر والكونجو

حصد انيست أندرياننتنينة لاعب منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام الكونجو ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
حقق منتخب مدغشقر فوز صعب ومثير على حساب منتخب الكونجو بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح عقب التعادل في المباراة 2/2 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر .
انيست أندرياننتنينة قدم مباراة جيدة مع منتخب بلاده وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز والتأهل الغالي.
وتأهل منتخب مدغشقر لدور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا.
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