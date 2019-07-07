المهدي بنعطية: أشعر بالمرارة وسأواصل اللعب مع المنتخب المغربي

قال المهدي بنعطية قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، إنه قرر مقاطعة وسائل الإعلام المغربية بسبب "الحماقات" التي تنشر حول المنتخب وحوله شخصياً، مُعبّراً في تدوينة له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك" عن شعوره بالمرارة إثر إقصاء الأسود من الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا على يد منتخب بينين.

وكتب بنعطية مدافع نادي الدحيل القطري: "بكثيرٍ من المرارة ينتهي هذا الكان، قررت ألا أتحدث إلى الصحافة بالنظر إلى الحماقات التي سمعتها، أتفهم جداً خيبة أمل الشعب المغربي، خاصة أنه بنى علينا آمالاً كبيرة، وكان دائماً السند القوي لنا".

ووجه بنعطية كلامه إلى الجمهور المغربي قائلاً: "أعرف مقدار حزنكم وإحباطكم بعد هذه النتيجة غير المتوقعة، فلتكونوا على يقين أننا نحن اللاعبين نشعر بمرارة مضاعفة"، وأضاف: "طيلة مسيرتي الرياضية الطويلة لم أتجرع مثل هذا الشعور الكبير بالعجز، كنت حبيس دكة البدلاء بسبب الإصابة، ولم أستطع تقديم المساعدة لزملائي على أرضية الملعب وأنا أتابعهم كيف يعانون ويتعذبون في المباراة".

وأوضح بنعطية أن بطولة أفريقيا الحالية كانت آخر فرصة للكثير من لاعبي المنتخب المغربي، للتتويج بلقب مع المغرب، بعدما أنهوا مسارهم الدولي رسمياً، لكن بالنسبة للآخرين الذين سيواصلون المسيرة رفقة الأسود، يُعد هذا الإقصاء فشلاً جديداً لهم، ودرساً يجب التعلم منه، وتابع: "لا نخسر أبداً، نفوز أو نتعلم".

وبدد بنعطية، كل حديث حول اعتزاله اللعب مع المنتخب المغربي وأكد: "ارتبطت مع المنتخب المغربي طيلة 11 سنة الماضية، وكنت دائماً أشعر بالفخر والاعتزاز لحملي قميص المغرب، لقد دافعت عنه بكل قوتي وسأظل أدافع عنه بالحماس نفسه مستقبلا".