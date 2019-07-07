جمال بلماضي يعلن تشكيل الجزائر لمواجهة غينيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن التشكيل الرسمي لمواجهة غينيا في إطار مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019. وتلعب الجزائر ضد غينيا مساء اليوم الأحد على أرضية استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. جاء تشكيل الجزائر الرسمي كالتالي... حراسة المرمى: رايس مبولحي Advertisements خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسي ماندي، جمال الدين بلعمري خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي خط الهجوم: بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، رياض محرز.

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