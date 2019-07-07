يوفنتوس على أعتاب ضم صفقة أرجنتينية

اقترب يوفنتوس، من التعاقد مع لاعب جنوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع جنوى، سيجري الفحوصات الطبية، يوم الثلاثاء المقبل، في المركز الطبي للسيدة العجوز في مدينة تورينو.
وأشارت إلى أن المدافع الأرجنتيني غاب عن الحصة التدريبية لجنوى، اليوم الأحد، موضحة أنه لن يسافر برفقة بقية المجموعة إلى النمسا، للمشاركة في المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد.
ولفتت إلى أن يوفنتوس سيدفع من 15 إلى 20 مليون يورو، ثمنا لخدمات المدافع البالغ من العمر 21 عامًا، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك، لن يبقى في صفوف اليوفي.
وختمت بأن يوفنتوس يخطط لرحيل روميرو على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة في الدوري الإيطالي، موضحة أن اللاعب قد يبقى مع جنوى، أو يرحل إلى أتالانتا.
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