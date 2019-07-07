تقارير : سباستيان ديسابر مدرباً لبيراميدز في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي بيراميدز المصري الي إتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد. ويعقد مسئولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد الدفاع الجوي، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد. Advertisements ديسابر كان قد انتهى عقده بالرتاضي مع منتخب أوغندا عقب الخروج من دور ال16 بكأس الأمم الأفريقية. ويحضر المؤتمر الكابتن حسام البدري رئيس إدارة الكرة بالنادي والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي. ويقام المؤتمر غدا الاثنين في الساعة الثانية ظهرا، باستاد الدفاع الجوي.

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