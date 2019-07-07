شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة ائرة المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة استقالته من منصبه عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن قدم اللواء محمد عبد السلام نفسه كمرشح لرئاسة الجبلاية أمام هاني أبوريدة وجمال علام فى الانتخابات التى فاز بها الأخير بعد استبعاد الثنائي المنافس من لجنة الطعون الإنتخابية برئاسة المستشار يحيي نجم الدين وقتها.