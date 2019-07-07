شكرا لقرائتكم تفاصيل مكالمة مدرب الأهلى لخطف دفندر الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال مركز لاعب الوسط المدافع يمثل صداعاً فى رأس جهاز الكرة بالأهلى، رغم التعاقد مع أكثر من لاعب على مدار السنوات الماضية، وضم حمدي فتحى فى الميركاتو الشتوى الماضي، وأخيراً إنهاء إجراءات ضم المالي أليو ديانج دفندر مولودية الجزائر.

وتجد إدارة الأهلى صعوبة حتى الآن فى التعاقد مع نبيل دونجا دفندر بيراميدز والمنتخب الوطني لتمسك ناديه بخدماته، ليدخل دونجا آخر فى دائرة حسابات الأهلى.

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وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى تفاصيل اهتمام الأهلى بمحمود عبد العاطي دونجا دفندر الزمالك المعار للإسماعيلي، حيث أجرى محمد يوسف مدرب الفريق الأحمر اتصالاً باللاعب لبحث امكانية انضمامه للأهلى أملاً أن يتواجد فى عقده بند يمنح الأهلى الحق فى خطفه، خاصة وأن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلى قبل اللعب للزمالك عندما كان فى مصر المقاصة.

وأكد دونجا لمحمد يوسف أن عقده لا يحتوى على أى شروط جزائية، وأن عقد إعارته من الزمالك يمنح الإسماعيلي فقط حق شرائه بشكل نهائي مقابل 6 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي كتب على مفاوضات ضم دونجا الفشل قبل أن تبدأ بشكل رسمي.