شكرا لقرائتكم أجيرى يرفض الرحيل قبل حسم الشرط الجزائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول المقال من منصبه فكرة الرحيل قبل الحصول على الشرط الجزائي فى عقده مع اتحاد الكرة.

وأقال هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الجهاز الفنى للفراعنة بالكامل بقيادة خافيير أجيرى عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتعاقد اتحاد الكرة مع خافيير أجيرى فى أغسطس الماضى وجهاز الفنى المعاون فى رحلة البحث عن اللقب الأفريقى بالإضافة الى التأهلى لنهائيات كأس العالم القادمة 2022.