شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي للناشئين يتغلب على سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب المنتخب السعودي للناشئين على نظيره السوري بثلاثة أهداف دون رد في الدور النهائي لبطولة غرب آسيا تحت 16 عاماً المقامة حالياً في الأردن.

وسجل أهداف المنتخب السعودي وليد عياش بعد مرور 15 دقيقة من بداية الشوط الأول، وفي الحصة الثانية أضاف كل من صالح برناوي وفواز المطيري هدفين ليضمن المنتخب السعودي فوزه الثالث على التوالي في البطولة.

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالفوز على العراق بهدف، وتغلب على المنتخب الكويتي 6-1 في المباراة الثانية.