شكرا لقرائتكم باو لوبيز يقترب من حراسة مرمى روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب باو لوبيز حارس مرمى فريق ريال بيتيس من الرحيل عن صفوف الفريق من أجل الانضمام لفريق روما الإيطالي مقابل 22 مليون يورو، حسب ما أعلن النادي الإسباني يوم الأحد.

ودخلت إدارة روما في مفاوضات مع مسؤولي بيتيس منذ عدة أسابيع لضم حارس المرمى الإسباني، غير أن العرض المبدئي الذي تقدمت به قوبل بالرفض من جانب بيتيس.

وذكر بيتيس يوم الأحد أن لوبيز (24 عاما) في طريقه للرحيل، مانحا له الإذن لوضع اللمسات الأخيرة للانتقال إلى فريق العاصمة الإيطالية.