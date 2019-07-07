بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا بدون تقطيع..kora مشاهدة algeria vs guinea رابط سريع

بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7 يوليو 2019 فى في اطار مباريات دور ال16 كاس الامم الافريقيه 2019 منتخب الجزائر حصل على 9 نقاط في مجموعته وكان في المركز الاول بينما منتخب غينيا جاء في المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط و فرصه منتخب الجزائر كبيره للفوز اليوم والصعود الى دور الثمانيه، المنتخب المغربى و المنتخب المصرى تعرضا للخروج من دور ربع نهائى كأس أمم أفريقيا.

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مباراه الجزائر وغينيا سوف تبدا في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب التاسعه مساء بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت السعوديه والعراق وقطر الحاديه عشر مساء بتوقيت الامارات

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بث مباشر مباراه الجزائر وغينيا اليوم في دور السته عشر في تمام الساعه التاسعه على قنوات بي ان سبورت ماكس 1 وبي ان سبورت ماكس 2 و سوف يعلق على هذه المباراه المعلق الجزائري المعروف حفيظ دراجي

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تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي

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الدفاع: عيسى ماندي – جمال بن عمري – يوسف عطال – أمير بن سبعيني

الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

وسط الهجوم: رياض محرز – فيجولي – يوسف بلايلي

الهجوم: بغداد بونجاح

بدأ الشوط الاول

الدقيقة 3 النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى