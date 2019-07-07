مشاهد مبارة الجزائر وغينيا بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot كورة لايف اون لاين kora live اليوم...

في لقاء هو الاهم علي الاطلاق في دور ال 16 من بطولة كاس الامم الافريقية والتي تقام علي الاراضي المصرية، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي مبارة منتخب الجزائر ونظيرة منتخب غينيا في دور الستة عشر من تلك البطولة، وهناك حالة من الترقب والانتظار من كافة جماهير الوطن العربي لمشاهدة تلك المبارة القوية والذي يديرها الحكم الدولي “السيشيلي برنار كاميل”.

مبارة الجزائر وغينيا

ويعد منتخب الجزاير هو احد افضل المنتخبات في تلك البطولة حيث قام بتصدر مجموعتة بتسعة نقاط بعد اكتساح منتخب السنغال وكينيا و تنزانيا ليصبح رصيدة 9 نقاط، وايضا يعتبر اقوي هجوم في البطولة باحرازة 6 اهداف وخروجهم بشباك نظيفة من جميع اللقاءات في الدور الاول ليتم صعودة لدور الستة عشر، وعلي جانب اخر يدخل منتخب غينيا هذا اللقاء بعد ان صعد من مجموعتة برصيد 4 نقاط من التعادل امام مدغشقر والخسارة من نيجيريا بهدف نظيف والفوز بثنائية علي بوروندي ليتم صعودة الي دور الستة عشر.

موعد مبارة الجزائر وغينيا

وسيتم اقامة المبارة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات وسيتم اذاعتها علي قنوات تايم سبورت المصرية و قنوات بي ان سبورت.

رابط مبارة الجزائر وغينيا

http://www.yalla-shoot.com/mobile/16367/algeria-vs-guinea.html