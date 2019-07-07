يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا yalla shoot بث مباشر الجزائر اليوم جودة عالية bein sport max

مشاهده مباراه الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم في كاس الامم الافريقيه الدور السته عشر، المنتخب الجزائري يحمل امال المشاهدين العرب لكره القدم في تحقيق الفوز والصعود الى دور الثمانيه بعد خيبه خروج المنتخب المصري والمنتخب المغربي من الدور ثمن النهائي منتخب الجزائر حصل على 9 نقاط في مجموعتها وصعد في اول المجموعه بينما منتخب غينيا كان ثالث المجموعه برصيد 4 نقاط، يعلق على المباراة بين المنتخبين حفيظ دراجى.

يلا شوت بث مباشر مباراه الجزائر وغينيا

بث مباشر مباراه الجزائر وغينيا في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب التاسعه مساء بتوقيت القاهره السودان وليبيا ال 10 مساء بتوقيت السعوديه وقطر والبحرين والعراق واليمن الكويت ال 11 مساء بتوقيت الامارات

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كوره ستار مشاهده مباراه الجزائر ضد غينيا

مباراه الجزائر وغينيا سوف تقام على استاد الدفاع الجوي و سوف تذاع على قنوات بي ان سبورت ماكس 1 بي ان سبورت ماكس 2 بتعليق حفيظ دراجى

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الشوط الأول من المباراة بين الجزائر وغينيا

الدقيقة السابعة و النتيجة هى التعادل السلبى