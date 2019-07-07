جوول Alg: مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر يلا شوت Kora star اون لاين | تابع اونلاين يوتيوب...

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تشكيلة الجزائر الرسمية أمام غينيا مبولحي، عطال، بن سبعيني، بلعمري، ماندي، قديورة، بن ناصر، فيغولي، بلايلي، محرز، بونجاح، وهي تشكيلة متوقعة لمباراة الجزائر اليوم ضد غينيا.

مشاهد تفاؤل تسيطر على الجمهور الجزائري قبل بداية مشاهدة مباراتهم ضد منتخب غيينا اليوم في ثمن نهائي كأس أمم افريقيا، ويلتقي منتخب الجزائر مع الفائز من مباراة مدغشقر ضد الكونغو.

منتخب الجزائر هو الأمل العربي في التأهل لربع النهائي، خاصة بعد خروج منتخبا مصر والمغرب أحد المنتخبات المرشحة للحصول على اللقب القاري، ويعزف في تلك الأثناء النشيد الوطني لمنتخب الجزائر ومنتخب غينيا قبل بداية المباراة.

تبدأ مباراة الجزائر ضد غيينا بعد قليل، توقعات نتيجة المباراة تصب في مصلحة الجزائر، لكن بعد المفاجأت التي شهدتها مباريات ثمن نهائي البطولة، اصبح كل شئ صعب التوقع خاصة بعد تأهل مدغشقر.

هجوم جزائري كبير من منتخب الجزائر من يوسف البلايلي إلى بغداد بو نجاح، إلى عييسي ميندي في القائم الثاني لكن إلى الخارج، بداية قوية من مننتخب الجزائر بالهجوم على مرمى منتخب غيينا.