الآن مباراة الجزائر ضد غينيا ومحاولة فك العقدة العميقة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الجزائر ضد غينيا في إطار مباريات دور 16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، ويمكن مشاهدة بث مباشر live لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية من خلال اتباع جدول القنوات الناقلة المرفق بهذا التقرير، كما سنستعرض معكم كافة تفاصيل كواليس المباراة، فتحظى مباراة محاربي الصحراء ضد المنتخب الغيني بأهيمه كبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة مصريا وعربيا وأفريقيا، وكذلك يتعاظم البحث على ترددات القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة الجزائر ضد غينيا، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع وطريقة اللعب لكلا المنتخبي.

يستضيف اليوم استاد الدفاع الجوي مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا، وذلك ضمن منافسات مباريات الدور السادس عشر لكأس أمم أفريقيا 2019، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد 7 يوليو 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مباراة الجزائر اليوم ضد غينيا في دور 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا

ومن الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر قد تأهل لدور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد أعتلاء قمة المجموعة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققاُ العلامة الكاملة،وذلك على حسابات منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا، يذكر أن أبناء المدير الفني الوطني جمال بلماضي أوقعتهم القرعة في مجموعة “سهلة نسبياً”، فقد حقق المنتخب الجزائري رقم قياسي جديد بالفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على شباكه نظيفة ومحرز 6 أهداف في شبك خصومه، ويسعى محاربي الصحراء للفوز بالبطولة بعد خروج منافسين كبار كمصر والمغرب والكاميرون، وكانت نتائج الجولات الثلاثة لمنتخب الجزائر بدور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: فوز منتخب الجزائر على السنغال

الجولة الثانية: فوز منتخب محاربي الصحراء على كيني

الجولة الثالثة: فوز الجزائري على التنزاني

أما عن منتخب غينيا فقد تأهل لدور 16 بالبطولة الأفريقية الحالية في كأس أمم أفريقيا 2019، محققاً المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فقد تأهل منتخب غينيا بصفته أحسن أربع فرق حاصلة على المركز الثالث، بعدما حل ثالثاً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من فوز واحد وهزيمة وتعادل.

أما عن توقعات نتيجة المباراة اليوم فيتوقع أن يكون اللقاء صعب لمنتخب محاربي الصحراء أمام منتخب غينيا، حيث يمثل منتخب عينيا عقدة كبيرة للجزائر التي لم تحقق الفوز على الفريق الغيني منذ عام 1972، أم عن أخر المواجهات الرسمية التي كانت بين الجزائر وغينيا، فقد مُنيت الجزائر بهزائم متتالية في الأربع مواجهات الأخيرة.

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مباراة الجزائر ضد غينيا وجميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة الجزائر ضد غينيا الأحد 7 يوليو

21:00 مصر

22:00 مكة الحكم: بيرنارد كاميل

مساعد: أيفاريست مينكواندي

مساعد: مصطفى إبراهيم مدني

حكم رابع: لويس هاكيزيمانا

المعلق حفيظ دراجي Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد منتخب غينيا

يخوض محاربي الصحراء غمار مواجهة اليوم ضد منتخب غينيا مكتمل الصفوف بدون إصابات أو إيقافات،مما يتيح فرصة الاختيار كاملة للمدير الفني الوطني جمال بلماضي في اختيار أفضل العناصر القادرة على خوض المواجهة الصعبة، فهل يستطيع محاربي الصحراء التخلص من العقدة الغينية اليوم، والتأهل لدور الثمانية، أم تستمر العقدة ويخرج رابع منتخب عربي من البطولة بعد الثلاثي موريتانيا والمغرب ومصر.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: رايس مبولحي

رايس مبولحي خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال

رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال خط وسط مدافع: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر خط وسط مهاجم: يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز رأس حربة: بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب غينيا ضد الجزائر اليوم

يخوض الغينيي مواجهة اليوم وعينه على التأهل لدور الثامنية، فهل يستطيع منتخب غينيا المحافظة على التوفيق الذي يلازمه في مواجهاته السابقة مع محاربي الصحراء، أما يكون لأبناء المدير الفني الوطني جمال بلماضي رأي أخر، فمنتخب غينيا يلعب مباراته اليوم مكتمل الصفوف بلا إصابات أو إيقافات، أما عن تشكيل الفريق الغيني المتوقعة اليوم فمتوع أن تكون كالتالي.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

إبراهيم كوني خط الدفاع: إسياجا سيلا – إرنست سيكا – فالايت سيمون – ميكائيل دايريستامرايس مبولحي

إسياجا سيلا – إرنست سيكا – فالايت سيمون – ميكائيل دايريستامرايس مبولحي خط وسط مدافع: أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه

أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه خط وسط مهاجم: فرانسوا كامانو – نابي كيتا – إبراهيما تراوريه

فرانسوا كامانو – نابي كيتا – إبراهيما تراوريه رأس حربة: سوري كابا

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يسعدنا أن نعرض عليكم اليوم تفاصيل مباراة الجزائر ضد منتخب غينيا في دور 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وسنتابع معكم اللقاء ويمكن التعرف على نتيجة المباراة بعد نهايتها من خلال هذا التقرير.