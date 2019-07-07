مدغشقر تواصل مفاجآتها وتبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

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واصلت مدغشقر مفاجآتها في مشاركتها الأولى وبلغت الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، بعد تغلبها على جمهورية الكونغو الديموقراطية 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الاصلي والإضافي الأحد في الإسكندرية في ثمن النهائي.

وسجل إبراهيم أمادا (9) وفانيفا أندرياتسيما (77) هدفي مدغشقر، وسيدريك باكامبو (45) وشانسيل مبيمبا (90).

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وفي ركلات الترجيح، سجل أمادا ورومان ميتانير وتوماس فونتين وجيروم مومبريس لمدغشقر، وباكامبو وبول جوزيه مبوكو للكونغو الديموقراطية التي أهدر لها كل من مارسيل تيسيران ويانيك بولاسي.

وتلتقي مدغشقر التي تصدرت المجموعة الثانية أنان نيجيريا في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر وغينيا المقررة لاحقا.

ملخص مباراة مدغشقر والكونغو الديموقراطية: