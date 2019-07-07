شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة بالغردقة... راموس: الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بقضاء إجازته في مصر، وتحديدا في مدينة الغردقة، المطلة على البحر الأحمر.

وكتب راموس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق؛ الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها».

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وأضاف: «مصر، سيكون لديها دائما قطعة من قلبي؛ لقد كانت تجربة لا تصدق».

وواصل موجها رسالة إلى رجل الأعمال كامل أبوعلى: «عزيزي كامل، لم أكن أعرفك بشكل شخصي عندما وصلت».

وأتم: «ولكن الآن يُمكنني أنّ أقول بأمان أنني قابلت صديقًا، أنا وعائلتي أريد أنّ أشكركم على لطفكم معي وكرمكم، وكرم ضيافتكم، أتمنى لكم كل خير».