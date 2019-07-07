- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة بالغردقة... راموس: الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بقضاء إجازته في مصر، وتحديدا في مدينة الغردقة، المطلة على البحر الأحمر.
وكتب راموس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق؛ الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها».
وأضاف: «مصر، سيكون لديها دائما قطعة من قلبي؛ لقد كانت تجربة لا تصدق».
وواصل موجها رسالة إلى رجل الأعمال كامل أبوعلى: «عزيزي كامل، لم أكن أعرفك بشكل شخصي عندما وصلت».
وأتم: «ولكن الآن يُمكنني أنّ أقول بأمان أنني قابلت صديقًا، أنا وعائلتي أريد أنّ أشكركم على لطفكم معي وكرمكم، وكرم ضيافتكم، أتمنى لكم كل خير».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجازة بالغردقة... راموس: الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.