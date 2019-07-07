مهدي عبيد يقترب من الدوري الإيطالي عبر بوابة بارما

بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ديجون الفرنسي، دخل الدولي الجزائري مهدي عبيد، ضمن اهتمامات العديد من الأندية.

وحسب الصحفي الإيطالي ألفريديو بيدولا، فإن لاعب الخضر قريب جدًا من الانضمام إلى نادي بارما، حيث أقنع مسؤولو النادي الإيطالي اللاعب للالتحاق بالكالتشيو، ولم يتبق سوء توقيع العقود.

يذكر أن مهدي عبيد كان ضمن مخططات نادي نانت الذي يدربه البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم سابقا.