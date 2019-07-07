كلوب: علينا نسيان التتويج بدوري الأبطال

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن على فريقه نسيان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، من أجل مواصلة النجاح في الموسم الجديد.

وحقق ليفربول التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، بعد الفوز في النهائي على حساب توتنهام بنتيجة 2-0 .

وقال كلوب خلال تصريحاته للموقع الرسمي: "لقد فزنا بدوري الأبطال، ولكن علينا أن ننسى ذلك، هو مجرد شيء من شأنه أن يعطي اللاعبين الثقة أكثر".

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أضاف: "علينا أن نعمل فهناك الكثير ما يتوجب علينا فعله، الوصول لأكبر إنجاز لا يعني انتهاء مسيرتنا، نريد الفوز بلقب دوري الأبطال كل يوم".

وبالرغم من فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا إلا أنه لم خسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.