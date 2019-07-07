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يوفنتوس يطيح بنجميه من أجل إيكاردي

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بات في حكم المؤكد رحيل الثنائي جونزالو هيجواين وماريو ماندزوكيتش عن صفوف يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالي، فإن ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس، استبعد الثنائي من حساباته للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار في إيطاليا إلى أن ساري أخبر إدارة يوفنتوس، بالتخلص من جونزالو وماريو هذا الصيف.

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ويأمل ساري في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، والذي بات رحيله عن النيراتزوري شبه مؤكد.

ويسعى يوفنتوس لحسم التعاقد مع إيكاردي في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل منافسة شرسة من جانب نابولي ومانشستر يونايتد.

وارتبط اسم الثنائي هيجواين وماندزوكيتش بالانتقال إلى روما ودورتموند على الترتيب.

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