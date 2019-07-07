مارتا تعزز رقمها القياسي في مونديال السيدات

عززت البرازيلية مارتا الرقم القياسي لصدارة قائمة أفضل الهدافات في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وذلك بعدما أحرزت هدفين خلال النسخة الثامنة من البطولة، التي استضافتها فرنسا على مدار الأسابيع القليلة الماضية

وسجلت مارتا، الفائزة بلقب أفضل لاعبة في العالم ست مرات منها خمس سنوات متتالية من 2006 إلى 2010 إضافة إلى 2018، هدفين خلال هذه النسخة لترفع رصيدها في صدارة قائمة أفضل هدافات مونديال السيدات على مدار تاريخ البطولة إلى 17 هدفا رغم خروج البرازيل من الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

ووسعت مارتا الفارق في الصدارة لاسيما مع اعتزال أقرب منافساتها في القائمة قبل هذه البطولة، وفي مقدمتهن الألمانية بريجيت برينز والأمريكية آبي وامباتش.

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تجدر الإشارة إلى أن مارتا أصبحت أيضا أفضل هدافة في بطولات كأس العالم على مستوى الرجال والسيدات حيث تفوقت على الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم للرجال برصيد 16 هدفا.

في المقابل، قلصت البرازيلية الأخرى كريستياني الفارق مع مواطنتها مارتا حيث سجلت أربعة أهداف في مونديال 2019 لترفع رصيدها في تاريخ مونديال السيدات إلى 11 هدفا.

كما سجلت الأمريكية كارلي لويد ثلاثة أهداف في هذه النسخة لترفع رصيدها إلى عشرة أهداف وأحرزت الكندية المخضرمة كريستين سينكلير هدفا في نفس النسخة لترفع رصيدها إلى عشرة أهداف أيضا.