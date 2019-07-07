أمريكا تقهر هولندا وتتوج بكأس العالم للسيدات

فازت الولايات المتحدة (2-صفر) على هولندا اليوم الأحد، لتمدد رقمها القياسي بحصد لقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة.
وافتتحت ميجان رابينو التسجيل من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 61.
وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعفت روز لافل الفارق لتضيف أمريكا اللقب الرابع بعد الفوز به في 1991 و1999 و2015.
ولم يسبق للمنتخب الهولندي، الذي توج بطلا لأوروبا في 2017، التتويج بلقب كأس العالم، حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية له بعدما ودع منافسات النسخة الماضية من دور الستة عشر.
وكان المنتخب الأمريكي صعد للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على إسبانيا 2 / 1 في دور الستة عشر ثم على فرنسا 2 /1 في دور الثمانية ثم على إنجلترا 2 / 1 في الدور قبل النهائي.
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