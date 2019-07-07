حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي

برر ماريو دياز دي فيفار، حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي، طرده لليونيل ميسي، قائد راقصي التانجو، أمس السبت، خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا.

وقال دي فيفار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد وجه ميسي للمنافس ضربة قوية بالكتف أثناء تواجد الكرة خارج الملعب".

وأضاف "طرد جاري ميديل؟ لقد قام بضربات وحشية بالصدر والذراع ضد ميسي، قبل أن يتم احتواء من قبل زملائه".

Advertisements

يذكر أن الصدام بين ميسي وميديل جاء في الدقيقة الـ 37 من الشوط الأول، وأسفر عن طرد اللاعبين بشكل مباشر.

وفاز راقصو التانجو على تشيلي، أمس السبت، بنتيجة (2-1)، وفاز زملاء ميسي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كوبا أمريكا.