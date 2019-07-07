راموس: الآن عرفت لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها

علق الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على رحلته إلى الغردقة، مبديًا سعادته الكبيرة بالأجواء في مصر، والتعامل مع شعبها.
وكتب راموس عبر حسابه على "فيسبوك" عقب عودته إلى إسبانيا: "واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق. الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها"
وأضاف: "مصر، سأحملك في قلبي دائما.. لقد كانت تجربة لا تصدق".
وتابع: "عزيزي كامل أبوعلي، لم أكن أعرفك شخصيًا عندما وصلت إلى الغردقة، لكن الآن يمكنني أن أقول أنني قابلت صديقًا".
وأتم: "أنا وعائلتي نريد أن نشكركم على لطفكم وكرمكم، وحسن ضيافتكم.. أتمنى لكم كل خير".
وتنطلق استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد غدا الإثنين بمشاركة جميع اللاعبين، وبينهم الجدد الذين يتقدمهم البلجيكي إدين هازارد.
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