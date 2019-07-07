شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الانتخابات» توضح إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت اللجنة العامة للانتخابات أنه إشارة إلى ما يتم تداوله أخيراً بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، فإنه وفقا للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الخميس 1440/11/8 الموافق 2019/7/11.

وأضافت اللجنة: في حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى، فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25% من المجموع الكلي للأصوات، وذلك وفقا لما نصت عليها الفقرتان (2، 3) من المادة (16) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وتابعت اللجنة العامة للانتخابات: في حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقا لأسلوب التصويت التراكمي استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.