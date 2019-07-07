شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تحقق «كأس العالم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «رويترز» (فرنسا) فازت الولايات المتحدة 2-0 على منتخب هولندا اليوم (الأحد) لتمدد رقمها القياسي بحصد لقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة. فازت الولايات المتحدة 2-0 على منتخب هولندا اليوم (الأحد) لتمدد رقمها القياسي بحصد لقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة. وافتتحت ميجان رابينو التسجيل من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 61. وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعفت روز لافل الفارق لتضيف أمريكا اللقب الرابع بعد الفوز به في 1991 و1999 و2015.



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