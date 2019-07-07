شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض غداً الودية الثانية بمعسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك فى الخامسة من مساء غداً الإثنين، مباراته الودية الثانية خلال معسكر قبرص الخارجى أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا، وذلك ضمن استعدادات الأبيض لاستكمال بطولة الدوري العام عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويعتبر أنورثوسيس فاماغوستا ضمن أندية القمة بالدورى القبرصى وسبق له الفوز ببطولة الدوري 13 مرة وبطوله الكأس عشر مرات وقد احترف بين صفوفه مجدى طلبه نجم الزمالك والأهلي السابق وكذلك أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذي حقق معه الفوز بالدرع موسم 2007 - 2008.

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واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال على خوض ثلاث مباريات ودية عقب الخسارة فى الودية الأولى يوم الجمعة الماضى من إيل ليماسول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وستكون ثانى الوديات غدا أمام فاماغوستا ثم مباراتين أيام 10 و 12 يوليو الجاري، قبل العودة الى القاهرة.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لاستكمال مبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.