شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه أنورسيس فاموغستا غدا بمعسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك، غد الأثنين، مباراته الودية الثانية، في معسكر قبرص الخارجي في تمام السادسة مساء، أمام فريق أنورسيس فاموغستا.

Advertisements

و يعتبر أنورسيس فاموغستا، أحد أندية القمة فى الدوري القبرصي، وسبق له الفوز ببطولة الدوري 13 مرة وبطوله الكأس 10 مرات.

وسبق وأحترف مجدي طلبه نجم الزمالك و الأهلي السابق فى صفوف فريق أنورسيس فاموغستا، وكذلك أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذي حقق معه الفوز بالدوري الممتاز موسم 2007/2008.