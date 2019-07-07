شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه أنورسيس فاموغستا غدا بمعسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك، غد الأثنين، مباراته الودية الثانية، في معسكر قبرص الخارجي في تمام السادسة مساء، أمام فريق أنورسيس فاموغستا.
و يعتبر أنورسيس فاموغستا، أحد أندية القمة فى الدوري القبرصي، وسبق له الفوز ببطولة الدوري 13 مرة وبطوله الكأس 10 مرات.
وسبق وأحترف مجدي طلبه نجم الزمالك و الأهلي السابق فى صفوف فريق أنورسيس فاموغستا، وكذلك أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذي حقق معه الفوز بالدوري الممتاز موسم 2007/2008.
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