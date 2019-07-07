شكرا لقرائتكم ترشيح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة خلفا لأبو ريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود طاهر رئيس النادي الأهلى سابقًا دائرة المرشحين لرئاسة النادي الأهلى فى الفترة المقبلة بعد تقدم مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة باستقالته من منصبه.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة استقالته من منصبه عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن عمل محمود طاهر عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة فى فترات سابقة ولديه من الخبرات ما يكفى لتولى المهمة خلال المرحلة الصعبة الحالية.