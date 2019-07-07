شكرا لقرائتكم لاعبو المقاصة فى مستشفى المقاولون العرب .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفنى للمقاصة بالاطمئنان على اللاعبين من خلال إجراء سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية بمستشفى المقاولون العرب، قبل بداية فترة الاعداد للموسم الكروي الجديد .

ويستهل الفريق الفيومى فترة الإعداد للموسم الجديد غدا الإثنين على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، ويجري اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلي خاص لكل لاعب للوصول لأعلي فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجاري، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى .

من المقرر أن يبدأ مصر المقاصة أولي مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد.



لاعبو المقاصة

Advertisements

لاعبو المقاصة

لاعبو المقاصة



لاعبو المقاصة

لاعبو المقاصة