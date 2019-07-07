شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يرفض انتقال أبو جبل للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض فرج عامر رئيس نادى سموحة التفريط فى خدمات حارسه محمد أبو جبل لصالح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قال عامر فى تصريحاته لـ "سوبركورة" :" إن استعارة الثنائى مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا من صفوف الفريق الأبيض ليس لها علاقة بأبو جبل مؤكدا أن الحارس مستمر فى مع الفريق السكندرى.

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وكان الزمالك دخل فى مفاوضات جادة مع سموحة من أجل ضم أبو جبل بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال التدريب مع المنتخب الوطنى، ليغيب عن القلعة البيضاء لمدة من 6 إلى 8 أشهر.

تابع رئيس سموحة حديثه، مؤكدًا أن صفقات سموحة لم تنتهى عند هذا الحد، ومن المتوقع أن يتم إبرام عدة صفقات أخرى سواء من الزمالك أو من أى نادى أخر خلال الفترة المقبلة.