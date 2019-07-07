شكرا لقرائتكم الأزمة المالية تحرم المجلس القادم للجبلاية من التعاقد مع مدرب أجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعصف الأزمة المالية التى تتعرض لها خزينة اتحاد الكرة حاليا والتى قد تتسبب فى تأخر صرف الرواتب خلال الشهر المقبل للعاملين بالجبلاية فى تولى مدير فنى أجنبى مسئولية المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة. وبات المدرب المحلي أبرز الحلول التى سيسعى إليها القائمون على اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لخلافة خافيير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة والمقال عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالأمس وسط حضور جماهيرى تجاوز 60 ألف مشجع على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى.

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