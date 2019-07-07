شكرا لقرائتكم خالد جلال يقسم اللاعبين لثلاث مجموعات فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قسم خالد جلال، المدير الفني لفريق الأول بنادي الزمالك، لاعبي الفريق خلال مران اليوم الأحد، المقام على ملعب بلاندري، بمنطقة أجروسي الجبلية بقبرص لعدة مجموعات.

وقاد المجموعة الأولى عبد الحميد بسيوني، المدرب العام، والثانية تامر عبد الحميد والثالثة أمير عزمي، وتم خلالها تنفيذ كيفية الضغط على المنافس وسرعة الارتداد من الخلف للأمام.

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وعقد جلال جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، وذلك بعد استهلال المران بقراءة الفاتحة، وشدد المدير الفنى للزمالك خلال الجلسة على أن المقياس عنده الأداء داخل الملعب وليس هناك لاعب أساسي وآخر احتياطى، مشيرا إلى أن المعسكر الحالي فرصة لوصول جميع اللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية وفنية كما قال جلال للاعبين:"المباريات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري مصيرية، لكم جميعا وعلينا أن نركز فقط في التدريبات".

فيما قام اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك بقيادة عمليه تدريبات الجانب البدني للاعبين بالجري حول الملعب ثم إجراء بعض تدريب الاطالات والتقويات فيما قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، وركز أيمن طاهر خلال المران على التصويبات بعيدة المدى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاث مباريات ودية خلال تواجده بالمعسكر خلال الفترة الجارية أيام 8 و 10 و 12 من شهر يوليو الجارى قبل العودة الى القاهرة.