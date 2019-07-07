ديسابر يتوجه للإسكندرية غدا لقيادة بيراميدز فى الدورى المصرى...

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جدة - عمرو شويل يتوجه الفرنسي سباستيان ديسابر والجهاز الفني الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريبه النادي، لقيادة معسكر الفريق المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجاري.
ويعقد مسئولو نادي بيراميدز في الثانية ظهر غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد، وأكدت مصادر مطلعة أن الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا السابق هو مدرب الفريق الجديد بعد التوصل معه لإتفاق مادي .
ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت.
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