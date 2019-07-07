شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انضمام دى يانج لمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد المالي أليو ديانج، لاعب الأهلى الجديد موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي.

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وأعلن الأهلي، صباح اليوم، عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الحزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة في غضون 10 أيام، وتولى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، مهمة إنهاء كافة الأمور الخاصة باللاعب في القاهرة سواء فيما يتعلق بالوصول والإقامة.

وعاد أمير توفيق إلى القاهرة بعدما أنجز مهمة التعاقد مع أليو ديانج، والحصول على توقيع اللاعب وإنهاء كافة الأمور التفاوضية مع نادي مولودية الجزائر، ونجح في حسم الصفقة للأهلي رغم وجود منافسة قوية من أندية أخرى طلبت التعاقد مع اللاعب وبمقابل مادي مغرٍ.