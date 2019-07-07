شكرا لقرائتكم خالد جلال يقود مران تكتيكى للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد الثنائي خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، وعبد الحميد بسيوني المدرب العام مران تكتيكي للاعبين، في إطار الاستعدادات للقاء الودي الثاني الذي سيقام غدا الأثنين .

وخاض الزمالك، مرانه الأول اليوم الأحد، على ملعب بلاندري، بمنطقة أجروسي الجبلية .

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاث مباريات ودية خلال تواجده بالمعسكر أيام 8 و 10 و 12 يوليو الجاري ، قبل العودة إلى القاهرة .