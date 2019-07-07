شكرا لقرائتكم فتحى مبروك يختار أحمد سالم مخططا للأحمال بفريق الشباب بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأهلي، أحمد سالم مخطط الأحمال واللياقة البدنية، ليتولى منصب مخطط الأحمال لفريق الشباب بالأهلي. وعمل أحمد سالم مساعدا للراحل محمود الجوهري بالمنتخبات الأردنية والمحاضر الأسيوي نهاد صوقار وباولمبي والدنماركي زيان بولسن، وتولى سالم منصب المدرب المساعد الجزائري خير الدين مضوي الجزائري بالوحدة السعودي، وهو أفضل مدرب عربي في 2015K ويحمل سالم درجة أستاذ مساعد من خلال شهادة الدكتوراه في التدريب الرياضي وعلوم الحركه ومحللا لأداء البدني والوظيفي بالتليفزيون المصري والإذاعة المصرية.

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