شكرا لقرائتكم المقاولون يمنح مهاجم المنتخب راحة 48 ساعة بعد توديع أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس أحمد على مهاجم الفريق راحة لمدة 48 ساعة قبل العودة للانتظام في التدريبات.

وكان أحمد علي قد انضم لقائمة الفراعنة التي شاركت ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، قبل أن يودع المنتخب الوطني البطولة من دور ال16 عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا.

Advertisements

ويستعد المقاولون لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، التى تقام بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.