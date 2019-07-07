شكرا لقرائتكم أجاى يعلق على تأهل نيجيريا لدور الـ8 بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 8 ببطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على الكاميرون، وذلك خلال تواجد المارد الأحمر بمعسكره المغلق فى أسبانيا استعدادًا لاستئناف الدورى.

وعرضت الصفحة الرسمية للأهلى مقطع فيديو لأجايى مع أحمد الشيخ، والذى جاء نص حواره كالتالى:

أحمد الشيخ: خليك صريح، إنت فرحان إن نيجيريا كسبت؟

أجايى: أنا صريح

أحمد الشيخ: إنت فرحان ليه كده؟

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أجايى: علشان أنا نيجيرى

أحمد الشيخ: نيجيرى مين إنت مصرى

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب نيجيريا فى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، فى المواجهة التى سوف تجمع المنتخبين يوم الأربعاء المقبل على ملعب "القاهرة".

موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

يلتقى منتخبا نيجيريا مع جنوب أفريقيا فى المباراة الثانية من دور الثمانية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والذى يستضيفه ملعب "القاهرة".

ونجح منتخب نيجيريا فى تخطى حامل اللقب منتخب الكاميرون، بنتيجة 3 – 2، فى مباراة مثيرة جمعت المنتخبين على ملعب "الإسكندرية"، سجل ثلاثية منتخب النسور الخضراء، أوديون إيجالو هدفين وأليكس أيوبى فى الدقائق 20، 63 و66 من زمن المباراة، بينما سجل هدفى منتخب الكاميرون ستيفان باهوكين وكلينتون موانجى فى الدقيقتين 41 و44 من زمن اللقاء.

فى المقابل تأهل منتخب جنوب أفريقيا، بعدما تخطى منتخبنا الوطنى بهدف نظيف، سجله اللاعب ثيمبينكوسي لورش فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.