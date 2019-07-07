شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يواجه ذوب آهن في دبي والدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار اتحاد جدة ملعب آل مكتوم في دبي الإماراتية التابع لنادي النصر، مسرحاً لمواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا التي ستجمعه بذوب آهن الإيراني في الخامس من أغسطس المقبل.

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للجزء الغربي، ويلعب الاتحاد في الإياب على ملعب نادي العربي بالدوحة.

وسيواجه الاتحاد في حال فوزه، المتأهل من مباراة الهلال وأهلي جدة بالدور ربع النهائي للبطولة.