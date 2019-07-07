شكرا لقرائتكم برشلونة يستعد للإعلان عن التعاقد مع غريزمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتزم برشلونة الإسباني الإعلان عن تعاقده مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الأسبوع الجاري، حسب ما ذكرت تقارير صحافية إسبانية يوم الأحد.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم إلى أن الصفقة سوف تكلف خزينة النادي الكتالوني 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي الدولي مع أتلتيكو، بحلول يوم الثلاثاء على أقصى تقدير.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة سوف تتم رسميا يوم الأربعاء المقبل، على أن يقدم غريزمان لوسائل الإعلان يوم الجمعة القادم، قبل أن ينضم لمعسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد في 14 يوليو الجاري.

وتردد أن غريزمان يرفض المشاركة في بدء تحضيرات أتلتيكو للموسم القادم، حيث أشارت (آس) إلى أن فريق العاصمة الإسبانية منح القميص الخاص بنجم منتخب فرنسا، الذي يحمل الرقم 7 إلى اللاعب جواو فيليكس.