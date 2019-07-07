Kora بلس: مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط يوتيوب ماتش منتخب الجزائر...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا yalla shoot بث مباشر منتخب الجزائر كورة ستار بدون تقطيع في كأس الامم الافريقية يوتيوب، لقاء مشوق وهام للغاية يجمع بين محاربي الصحراء والمنتخب الغيني على ملعب الدفاع الجوي في دور الستة عشر من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، ويأمل الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي في مواصلة العروض الجيدة للاعبيه منذ انطلاقة البطولة القارية، نرصد رابط النقل الحي ماتش الجزائر وغينيا مباشر يلا شوت للجوال كورة لايف بتعليق حفيظ دراجي.

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مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر يلا شوت، تقام المواجهة الحاسمة بين الفريقين على أرضية الميدان في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة الجزائر اليوم بتغطية رائعة للقمة الكروية، كما ستنقل قناة تايم سبورت الماتش من خلال البث الأرضي، تابعوا رابط سريع يلا كورة اون لاين لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا مباشرة عبر بين سبورت.

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رابط مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر جول العرب، وتأهل ثعالب الصحراء kora star إلى هذا الدور بعد تصدرهم للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة من النقاط مع أداء مميز، فيما احتلت غينيا المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

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في حال تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الثمانية فإنه سيلتقي مع الفائز من لقاء مدغشقر والكونغو الذي يقام حالياً.

مدرجات الملعب تتزايد بكثرة من قبل الجمهور وسط أجواء رائعة قبل نزول اللاعبين إلى أرضية الميدان لإجراء الإحماءات الأخيرة قبل البداية.