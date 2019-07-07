MAx أونلاين: مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم يلا شوت Kora ستار ماتش الجزائر ضد غينيا...

الجزائر وغينيا بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب مباراة الجزائر اليوم، حيث يخوض ثعالب الصحراء مباراة حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي أمام الأفيال الوطنية على ملعب الدفاع الجوي في مباراة تحتاج إلى تركيز ومجهود كبير وخطة هجومية ودفاعية من جانب المدير الفني للمنتخب، من أجل كسر حاجز الدور السادس عشر مما يكفل مواصلة البطولة الأفريقية يلا شوت حصري بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا كورة جول العرب.

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كورة HD مشاهدة مباراة الجزائر ضد غينيا مباشر، وعن مواجهات الفريقين منذ بداية مشاور بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، فقد حقق منتخب الجزائر الفوز في الثلاث جولات الأولى وحصد العلامات كاملة، بينما حصل منتخب غينيا على لقب أفضل ثالث بحصوله على أربع نقاط خلال مواجهاته السابقة.

مباراة الجزائر اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا لايف ماتش الجزائر وغينيا كورة شوت، ويطمح المنتخب بقيادة المدير الفني جمال بلماضي إلى حصد اللقاء القاري، معتمداً على عامل اكتمال الصفوف، يأتي ذلك خوفًا من لعنة الصدارة الوهمية ومغادرة منافسات البطولة مثل ما حدث مع المغرب ومصر.

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مباراة الجزائر يلا شوت الآن رابط كورة اون لاين Algeria vs Guinea live Shoot، ويتسلح منتخب غينيا بقيادة المدرب البلجيكي بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني بعامل الحذر، بسبب كثرة المفاجآت في كل مباراة من البطولة، وذلك من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الخاصة بها.

تشكيل الجزائر: رايس مبولحي – رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز – بغداد بونجاح.

تشكيل غينيا:

إبراهيم كوني – إسياجا سيلا – إرنست سيكا – فالايت سيمون – ميكائيل دايريستامرايس مبولحي – أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – فرانسوا كامانو – نابي كيتا – إبراهيما تراوريه – سوري كابا.