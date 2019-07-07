موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7/7/2019 ولقاء حسم التأهل

يخوض ثعالب الصحراء مباراة الجزائر وغينيا اليوم ضمن إطار الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ساعين إلى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وذلك من خلال سعيهم إلى تقديم أداء هجومي ودفاعي جيد، والسبيل إلى ذلك موجود بالفعل، إذ يمتلك الفريق لاعبين مدربين على مهارات عالية، فضلاً عن وجود مدير فني جيد يعرف كيفية اختيار التشكيل المُناسب للفريق اعتمادًا على خصمه من حيث قوته، مهاراته وإمكانياته.

ويقدم موقع عرب نيوز من خلال السطور التالية موعد مباراة الجزائر اليوم في الأمم الأفريقية بالإضافة إلى القنوات الناقلة المفتوحة على التليفزيون لمباراة الجزائر وغينيا.

موعد مباراة الجزائر وغينيا

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

معلومات اللقاء