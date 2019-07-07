راموس: رحلتي إلى مصر هي الأفضل على الإطلاق

قال سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، إن رحلته إلى مصر هيّ الأفضل له على الإطلاق، لافتًا إلى أن مصر سيكون لها مكانًا في قلبه.

وقضى راموس رحلة سياحية في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة للاحتفال بشهر العسل مع زوجته بيلا روبيو وأطفاله الثلاثة.

وكتب راموس عبر صفحته الرسمية "انستجرام" اليوم الأحد :"واحدة من أفضل رحلاتي على الأطلاق، الآن عرفت لماذا يتحدثون عن مصر وشعبها، مصر سيكون لها مكان في قلبي".

وكان قائد ريال مدريد وصل إلى مطار الغردقة يوم الثلاثاء الماضي على متن طائرة خاصة ليخوض خلالها رحلتين بحريتين إلى جزيرة مجاويش وأبومنقار.