اونلاين | goool جوووول مدغشقر مشاهدة مباراة مدغشقر والكونجو بث مباشر الان (كان 2019) CAN

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت ، ضمن منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تستضيفها الملاعب المصرية حتى يوم 19 من الشهر الجاري، ويسعى منتخب الكونغو في عبور مدغشقر والصعود لدور الثمانية ومواجهة الفائز من مباراة الجزائر وغينيا والوصول بعيدا في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة مدغشقر والكونغو والقنوات الناقله لها:-

وتقام مباراة مدغشقر ونظيره الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد 7-7-2019 في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقع لمباراة مدغشقر

حراسة المرمى: ماتامبي لي

خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

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خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

تشكيل منتخب مدغشقر المتوقع لمباراة الكونغو:

حراسة المرمى: آدريان.

خط الدفاع: ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس.

خط الوسط: آمادا، آنست، آليماهاريترا.

خط الهجوم: لالاياما، آندرياتساما، آندريا.

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