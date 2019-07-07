اونلاين | plus مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر kora goal يلا شوت في العارضة plus

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يواجه منتخب مدغشقر الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 7 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد الإسكندرية، في إطار الدور الـ16 من البطولة.

وصعد منتخب الكونغو الديمقراطية كثالث المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي برباعية نظيفة، والهزيمة أمام منتخبي أوغندا ومصر.

بينما تأهل منتخب مدغشقر لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على منتخبي نيجيريا وبوروندي، والتعادل مع منتخب غينيا.

وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

وقد اعلن الجهاز الفني لمنتخب مدغشقر بقيادة نيكولاس دوبو قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وتضم :

حراسة المرمى: جان راندرياناسولو، إبراهيما دابو، ملفين أدريان.

الدفاع: توبيسوا نجاكانيرينا، باسكال رازاكانانتينيانا، توماس فونتين، جيروممومبريه، رومان ميتانير، توافينا رامبيلوسون، جيريمي موريل، فابيان بوير.

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الوسط: إبراهيم أمادا، أروهاسينا أندرياناريما، زوتسارا راندريامبولولونا، روماريو راكوتواريسوا، أنيسيت أندريانانتيناينا، ماركو إلايماهاريتا، ديمتري كالوين، ريان رافيلوسون.

الهجوم: باولين فوافي، فانيفا إيما أندرياتسيما، لالاينا نومينياناهاري، كاروليس اندريا ماستينور، أندونياينا راكوتون درازاكا، نجيفا راكوتوهاريمالالا، ويليام جروس.

أعلن فلورنت أبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية قائمة فريقه التي سيشارك بها في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

حراسة المرمى: بارفيت مانداندا، وانتوني موسي، ولي لي ماتامبي.

خط الدفاع: ديوما شاباني، وديوس ايساما، وكريستيان لوينداما، وآرثر ماسواكو، نغوندا ، فابريس نساكالا ، مارسيل تيسيراند ، بوبو أنجيندا .

خط الوسط: ميرفيل بوكادي، جيانيلي امبولا ، تشانسيل مانغولو، بول مبوكو ، تريسور مبوتو، يوسف مولومبو، آرون تشيبولا.

خط الهجوم: بريت اسومبالانجا، سيدريك باكامبو ، يانيك بولاسي ، جوناثان مبانجي ، ايليا ميشاك.