اونلاين | بث مباشر مباراة مدغشقر والكونغو Madagascar VS Congo بدون تقطيع (لحظة بلحظة فتابعونا) HD Kooora

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية اليوم الاحد can2019 live ويسعى منتخب مدغشقر في الفوز على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك خلال ثمن نهائي كأس اممم افريقيا 2019 المقامة على ارض مصر وتذاع عبر موقع يلا شوت حصري الجديد yalla shoot ويسعى المنتخب الكونفولي ايضا في الفوز حتى يصعد لدور الثمانية من البطولة الافريقية التي تنقل عبر موقع كورة اون لاين kora online وتعد مباراة قوية بين المنتخبين المدعشقر ومنتخب الكونغو الديمقراطية كلا المنتخبين يحملان نفس الطموح في الصعود في كأس افريقيا ومتابعة على كورة لايف koralive hd.

مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 2019

موعد مباراة مدغشفر والكونغو الديمقراطية فيكأس افريقيا

ويسعى منتخب مدغشقر في الفوز على الكونغو الديمقراطية في المباراة التي ستلعب مساء اليوم الأحد 7-7-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعه بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبوظبي، والرابعة بتوقيت تونس والمعغرب شاهد الآن مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بث مباشر كورة جول kora goallive وستكون مباراة مدغشقر مذاعة عبر قناة بي إن ماكس HD1 + HD2 بصوت نوفل باشي

التشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو الديمقراطية امام مدغشقر

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

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في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

التشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر امام الكونغو

في حراسة المرمى: آدريان.

في خط الدفاع: ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس.

في خط الوسط: آمادا، آنست، آليماهاريترا.

في خط الهجوم: لالاياما، آندرياتساما، آندريا.

مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 2019

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