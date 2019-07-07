اونلاين | مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر Congo كورة لايف Total Africa Cup of Nations 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر Congo كورة لايف Total Africa Cup of Nations 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS لمواجهة منتخب مدغشقر الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 7 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد الإسكندرية، في إطار الدور ال16 من البطولة كورة ستار KORA STAR.

كول كورة COOL KORA وصعد منتخب الكونغو الديمقراطية كثالث المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي برباعية نظيفة، بين ماتش BEIN MATCH والهزيمة أمام منتخبي أوغندا ومصر، بينما تأهل منتخب مدغشقر لدور ال16 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على منتخبي نيجيريا وبوروندي، والتعادل مع منتخب غينيا كورة جول KOOORA GOAL.

يلا لايف YALLA LIVE وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، كورة توداي KORA2DAY، مباراة منتخب مدغشقر ضد منتخب الكونغو الديمقراطيةكورة اتش دي KORAHD.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر كالتالي :-

ملفين أدريان، باسكال رازاكانانتينيانا، رومين ميتانير، توماس فونتين، جيروم مومبريس، ماركو إيلايماهاريترا، أنيسيت أندريانانتيناينا، إبراهيم أمادا، كاروليس اندريا، فانيفا أندرياتسيما، لالاينا نومينياناهاري.

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بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو الديمقراطية :-

حراسة المرمى: ماتيمبي.

خط الدفاع: إيساما ولوين داما وتسريند ونجوندا.

خط الوسط: بوبي وموبواو وموكي.

خط الهجوم: ماجوما وباكامبو وبولينجي.

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